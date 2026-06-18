Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Hakkari'de hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Hakkari'de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay hapis ve 89 bin 560 lira adli para cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Hakkari'de hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Hakkari'de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay hapis ve 89 bin 560 lira adli para cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 9 ayrı dosya kapsamında "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis, 89 bin 560 lira adli para cezası ile arama kaydı bulunan M.B, Esendere Sınır Kapısında gözaltına alındı.

        Kentte bu yıl Esendere, Üzümlü ve Umurlu sınır kapılarında bu kapsamda yürütülen çalışmalarda toplamda 260 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 2 kilo 184 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
        Hakkari'de 2 kilo 184 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı
        Hakkari'de 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Hakkari'de 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Yüksekova'da kavşakta minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Yüksekova'da kavşakta minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Yüksekova'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Yüksekova'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Yüksekova'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi
        Yüksekova'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi