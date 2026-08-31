Hakkari'de İran uyruklu 2 şüphelinin midelerinde 763 gram eroin tespit edildi

Bu kapsamda, Yüksekova'da İran uyruklu 2 şüphelinin midelerinde yabancı cisim tespit edildi. Yapılan işlemlerde şüphelilerin midelerinde 70 parça halinde 763,17 gram eroin belirlendi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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