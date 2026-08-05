Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de İran uyruklu yolcunun valizinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de İran uyruklu yolcunun valizinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İranlı yolcunun valizinde kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Hakkari'de İran uyruklu yolcunun valizinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İranlı yolcunun valizinde kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, ilçede şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsteki İran uyruklu şüphelinin valizinde arama yapan ekipler, kıyafetlere emdirilmiş halde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        Tahliye edilen bina çöktü
        Tahliye edilen bina çöktü
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Nilda Müge cinayeti kamerada
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi

        Benzer Haberler

        Kaymakam Volkan Hülür Yüksekova'da sokakta maç yapan çocukların oyununa kat...
        Kaymakam Volkan Hülür Yüksekova'da sokakta maç yapan çocukların oyununa kat...
        Şemdinli'de 5 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı
        Şemdinli'de 5 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı
        Yüksekova'da uçurumdan düşen sigortalı buzağı için seferber oldular
        Yüksekova'da uçurumdan düşen sigortalı buzağı için seferber oldular
        Hakkari'de maden firmalarına ziyaret
        Hakkari'de maden firmalarına ziyaret
        Hakkari'deki heyelan riski bilimsel çalışmayla uluslararası kongreye taşını...
        Hakkari'deki heyelan riski bilimsel çalışmayla uluslararası kongreye taşını...
        Hakkâri'de temmuz ayı asayiş verileri açıklandı
        Hakkâri'de temmuz ayı asayiş verileri açıklandı