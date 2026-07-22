Hakkari'de kadın üreticiler için "gölgelik süt sağım alanı" açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt sağan kadın üreticilerin daha sağlıklı ve uygun koşullarda üretim yapabilmesi amacıyla kurulan "gölgelik süt sağım alanı" törenle hizmete açıldı.



Hayvancılık potansiyeliyle öne çıkan Çukurca köyünde, üreticilerin uzun yıllardır açık alanda sürdürdüğü süt sağım faaliyetlerini daha modern koşullarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.



Kadın üreticilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrının ardından köye gelen ekipler, "gölgelik süt sağım alanı"nı kısa sürede tamamlayarak hizmete sundu.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kadın üreticilerle görüntülü görüşerek projenin hayırlı olmasını diledi.



Düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Hakkari'nin geniş mera alanları, yüksek rakımlı yaylaları, zengin bitki örtüsü ve köklü hayvancılık kültürüyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Verimlilik odaklı projeler ve modern yetiştiricilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla ilin küçükbaş hayvancılıkta daha ileri seviyelere ulaşacağını belirten Çelik, Hakkari'nin Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş hayvancılığa yönelik desteklerinden en fazla yararlanan ve bu alanda en fazla yatırım alan illerden biri olduğunu ifade etti.



Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen ise Hakkari'nin yaklaşık 800 bin küçükbaş, 40 bine yakın büyükbaş hayvan ve 170 bine yakın arılı kovan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.



Hakkari'nin yaklaşık 2 milyon 500 bin dekarlık mera alanına sahip olduğunu ifade eden Şen, son üç yılda küçükbaş hayvan varlığının yeniden artış gösterdiğini söyledi.



Kentte hayvancılık konusunda önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:



"Hayvancılığı geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Hakkari Valiliği, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle önemli projeler hayata geçirildi. Geçen yıl 53 milyon lira bütçeyle 28 proje uygulandı. Bu yıl ise yaklaşık 200 milyon lira bütçeyle 36 proje yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 2025 yılında büyükbaş hayvancılık için Hakkari'den yapılan 1400 başvurudan 101'i kabul edildi. Küçükbaş hayvancılıkta ise bu yıl yapılan 4 bin 900 başvurudan 68 proje destek almaya hak kazandı."



Süt sağım alanının sosyal medya üzerinden yapılan çağrının ardından hayata geçirildiğini anlatan Şen, bir üreticinin hayalini paylaşmasının ardından Bakan Yumaklı'nın talimat verdiğini ve projenin kısa sürede tamamlandığını aktardı.



Üreticilerden Ayşe Oyman da yıllardır sabahın erken saatlerinden öğle saatlerine kadar güneş altında koyun sağmak zorunda kaldıklarını belirterek, hizmete açılan gölgelik süt sağım alanının çalışma koşullarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.



Oyman, emeği geçenlere teşekkür etti.



Törene, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve üreticiler katıldı.



Programın ardından Hayvancılık Genel Müdürü Çelik, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 30 büyükbaş hayvan desteği alan üretici Neslihan Düz'ü Vezirli Mahallesi'ndeki işletmesinde ziyaret etti.

