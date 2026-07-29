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        Hakkari'de öğrenciler üç bin rakımlı yaylada kamp yaptı

        Hakkari'de öğrenciler, Erol Hanlıgil Basketbol Okullarınca üç bin rakımlı Mergabütan Yaylası'nda düzenlenen kampa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Hakkari'de öğrenciler üç bin rakımlı yaylada kamp yaptı

        Hakkari'de öğrenciler, Erol Hanlıgil Basketbol Okullarınca üç bin rakımlı Mergabütan Yaylası'nda düzenlenen kampa katıldı.


        Kamp kapsamında basketbol antrenmanlarının yanı sıra bisiklet, kano, trekking, futbol, voleybol, langırt ve müzik etkinlikleriyle buluşan öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

        Basketbol okullarının kurucusu Erol Hanlıgil, çocukların gelişiminin yalnızca spor salonlarıyla sınırlı olmadığını belirtti.

        Çocukların doğayı seven, paylaşmayı bilen, sorumluluk sahibi ve güçlü karakterli bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini ifade eden Hanlıgil, şöyle konuştu:

        "Mergabütan Yaylası'nda gerçekleştirdiğimiz bu kamp, Hakkari'de alanında öncü bir organizasyon oldu. Öğrencilerimizin mutluluğu ve kazandıkları deneyimler bizim için en büyük başarıdır. Sportif eğitimlerimizin yanı sıra çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerimizi üretmeye devam edeceğiz."



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