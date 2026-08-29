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        Hakkari'de örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Hakkari'de örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında bazı meşe ağaçları zarar gördü.

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