Hakkari'de örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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