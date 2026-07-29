Hakkari'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
–Hakkari'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 29.07.2026 - 11:32 Güncelleme:
–Hakkari'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bulak Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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