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        Hakkarili arıcı 51 yıldır mesleğini sürdürüyor

        Hakkari'de 67 yaşındaki Fahri Adıyaman, 51 yıl önce başladığı arıcılığı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Hakkarili arıcı 51 yıldır mesleğini sürdürüyor

        Hakkari'de 67 yaşındaki Fahri Adıyaman, 51 yıl önce başladığı arıcılığı sürdürüyor.

        Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Adıyaman, kendi imkanlarıyla başladığı arıcılıktan elde ettiği gelirle 6 çocuğunu okuttu.

        Ömrünün büyük bölümünü arılarının bakımını yaparak geçiren Adıyaman, 180 arılı kovanla mesleğini sürdürüyor.

        Adıyaman, AA muhabirine, arıcılığa karakovan yöntemiyle başladığını söyledi.

        Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak arılarıyla ilgilendiğini belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

        "İlk olarak karakovan arıcılığı ile başladım. Arıcılığı çok seviyorum. Her gün sabah erken kalkıp arılarımla uğraşıyorum, geç saatlere kadar. Arıcılık çok zor bir iş. Arıların bakımı, temizliği, çıtası ve oğul döneminde yaptığım işlemler çok fazla. Bu sene geçen seneye göre verimi daha iyiydi. Eğer bana yardımcı olacak biri olsaydı işimi daha güzel yapardım. 6 çocuğumu arıcılık yaparak okuttum."

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        Ağaçdibi köyü ve çevresinin arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Adıyaman, bölgenin zengin bitki örtüsü ve temiz doğasının kaliteli bal üretimine imkan sunduğunu dile getirdi.

        Adıyaman, "Bölgemiz dağlık ve ağaçlık. Çiçeği de ağacı da meşhurdur. Doğası çok temiz. Balı da bu doğaya göre çok güzel." diye konuştu.

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