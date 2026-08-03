Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'nin güneşini değerlendirmek için 10 megavat kapasiteli GES kurulumuna başlandı

        Hakkari'nin güneşini değerlendirmek için 10 megavat kapasiteli GES kurulumuna başlandı

        SAYİM HARMANCI -HİKMET TEMEŞ - Türkiye'de güneşlenme süresi yüksek iller arasında yer alan Hakkari'de 150 dönüm alana 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Hakkari'nin güneşini değerlendirmek için 10 megavat kapasiteli GES kurulumuna başlandı

        SAYİM HARMANCI -HİKMET TEMEŞ - Türkiye'de güneşlenme süresi yüksek iller arasında yer alan Hakkari'de 150 dönüm alana 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kentin güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek için girişimlerde bulunan Öz Kut Enerji şirketi, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmaları kapsamında santral kurma hakkı elde etti.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Merzan Mahallesi'nde YEKA kapsamında ilan edilen 150 dönüm alanda şirket tarafından haziranda çalışmalara başlandı.

        Yeni yolların inşa edildiği alanın farklı noktalarına tırlarla getirilen trafo ve beton kabinler yerleştirildi.

        Panellerin monte edileceği çelik konstrüksiyonların yerleştirilmeye başlandığı santraldeki 20 bin panelden elde edilecek elektrikle, kentteki enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.

        GES projesini hayata geçiren şirketin yönetim kurulu başkanı İsmail Özdemir, AA muhabirine, sahadaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Ankara'dan tırlarla getirtilen trafo ve kabinleri yerleştirdiklerini anlatan Özdemir, "Panellerimiz İzmir'den, çelik konstrüksiyonlar da Gaziantep'ten geliyor. Hemen hemen tüm illerde GES'ler vardı. Biz de burada yapmayı amaç edindik. Bakanlığın açtığı ihaleye katıldık. Tüm süreçler tamamlandıktan sonra kuruluma başladık." dedi.

        - "Santral devreye girdiği zaman 8 bin ton karbon salınımını engellemiş olacağız"

        Proje kapsamında yaklaşık 50 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Proje tamamlandıktan sonra ulusal şebekeye 10 megavatlık enerji aktarımı yapılacak. Bu konuda bizim de ülkeye bir katkımız olacak. Yaz aylarında Hakkari merkez ve bağlı köyleri besleyecek kapasitede bir üretim gerçekleşecek. Yanımızda ikinci projemiz olan 10 megavat daha var. Toplamda burada 20 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Ekim ayı sonuna kadar 10 megavatı sisteme aktarmayı planlıyoruz. 150 bin metrekare alana inşa edilecek. 11 bin çelik ayak yerleştirilecek. 20 bin panel kurulacak. 5 ayrı trafo bölgesinden oluşacak. Türkiye'de şu anda enerji ihtiyacının yüzde 43'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Santral devreye girdiği zaman 8 bin ton karbon salınımını engellemiş olacağız."

        Uzun süredir gerçekleştirmek istediği çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özdemir, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sıcaktan bunalan çocuklar, brandayla oluşturulan havuzda serinliyor
        Sıcaktan bunalan çocuklar, brandayla oluşturulan havuzda serinliyor
        Yüksekova'da hafif ticari kamyonet takla attı: 4 yaralı
        Yüksekova'da hafif ticari kamyonet takla attı: 4 yaralı
        Hakkari Valisi Taşyapan, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti
        Hakkari Valisi Taşyapan, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerini ziyaret etti
        Hakkari'de "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de "huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı
        Hakkari'de "huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı
        Hakkari'de huzur uygulaması: 279 araç, bin 220 kişi kontrol edildi
        Hakkari'de huzur uygulaması: 279 araç, bin 220 kişi kontrol edildi