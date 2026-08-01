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        Yüksekova'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Yüksekova'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yeniköprü mevkisindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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