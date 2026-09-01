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        Yüksekova'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Yüksekova'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yüksekova Adliyesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törene, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, Adalet Komisyonu Başkanı Safa Tarkan, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Adaletin devletin vatandaşlarına sunduğu en temel güvencelerden biri olduğunu belirten Temizyürek, vatandaşların adliyeden yalnızca uyuşmazlıklarının çözülmesini değil, dinlenilmeyi, anlaşılmayı ve haklarına zamanında kavuşmayı beklediğini ifade etti.

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        Yargı mensuplarının her dosyaya aynı dikkatle, her vatandaşa aynı saygıyla ve her karara vicdani sorumlulukla yaklaşması gerektiğini vurgulayan Temizyürek, yargının gücünün bağımsızlık, tarafsızlık ve toplumda oluşturduğu güvenden kaynaklandığını kaydetti.

        Yüksekova'nın kendine özgü coğrafi ve sosyal şartlarının bulunduğuna dikkati çeken Temizyürek, adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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