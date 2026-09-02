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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Hatay'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İskenderun-Topboğazı Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "İnşallah bu çılgın projeyi 2028'in sonunda, 2029'da tamamlamış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:33 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Hatay'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İskenderun-Topboğazı Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "İnşallah bu çılgın projeyi 2028'in sonunda, 2029'da tamamlamış olacağız." dedi.

        Yayman, otoyol projesi kapsamında Belen ilçesinde inşası süren 8 bin 500 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki tünelde inceleme yaptı.

        Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile görüşen Yayman, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Yayman, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının her geçen gün daha fazla sarıldığını söyledi.

        İskenderun-Topboğazı Otoyolu Projesi'nin Türkiye ve Orta Doğu için stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Yayman, bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlanacağını vurguladı.

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        Yayman, proje sayesinde ova ve denizi buluşturacaklarını belirterek, "Türkiye'nin en verimli projelerinden birisi. İnşallah 8 yılda kendisini amorti edecek Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi." diye konuştu.

        - "Halep, Şam ve Antakya'yı denizle buluşturan büyük bir proje"

        Projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yayman, şöyle konuştu:

        "Sadece bölgemizin değil Orta Doğu'nun en büyük projesi ve bir anlamda Halep, Şam ve Antakya'yı denizle buluşturan büyük bir proje. Antakya'dan bir vatandaşımız çıktığında yaklaşık 25 dakikada İskenderun sahiline gelecek. O güzel sahilde dondurmasını yiyecek, kahvesini içecek, deniz havası alacak, tekrar dönebilecek. Biz aslında Hatay'ın içindeki Berlin Duvarı'nı kaldırmış oluyoruz."

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        Yayman, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü dile getirerek, "Bu bizim ve Hatay'ın çılgın projesi. İnşallah bu çılgın projeyi 2028'in sonunda, 2029'da tamamlamış olacağız. Bizim için hayal dahi edilemeyen bir işi gerçekleştireceğiz. Çok mutluyuz, sevinçliyiz çünkü bu yıllardır konuşulan ama yapılamayan bir işti. Hayaldi, gerçek oldu. Hep söylediğimiz 'Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa AK Parti yapar' sözünün de bir anlamda ispatı oldu." dedi.

        - "Cumhur İttifakı olarak Hatay'da da her zaman sahadayız"

        Cumhur İttifakı'nın geleceğe hazır olduğunu söyleyen Yayman, şunları kaydetti:

        "Biz 2002'de 2023 projesi hayalinden bahsettiğimizde kimse inanmamıştı, şimdi ise 2053 projesinden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile beraber Cumhur İttifakı olarak Hatay'da da her zaman sahadayız. Türkiye Yüzyılı buluşmaları için projelerimiz ve sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Biz hep şunu söylüyoruz, biz masada değil sahada siyaset yapan ve şehrimizin dertleriyle dertlenen bir ittifakız."

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        Yayman'a incelemesinde AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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