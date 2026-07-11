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        Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı.

        Zeytindalı Mahallesi'nde bisiklet süren 12 yaşındaki M.Ö. köprüden düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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