Hatay'ın Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı. Zeytindalı Mahallesi'nde bisiklet süren 12 yaşındaki M.Ö. köprüden düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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