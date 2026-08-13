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        Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu Mecdi Zimo'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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