Antakya'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza

Hatay'ın merkez ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı belirlenen N.D.Y'yi yakaladı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.

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