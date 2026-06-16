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        Antakya'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza

        Hatay'ın merkez ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Antakya'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza

        Hatay'ın merkez ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı belirlenen N.D.Y'yi yakaladı.


        Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.


        Motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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