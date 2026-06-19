Arsuz ilçesinde konaklama tesisi açıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, konaklama tesisi hizmete girdi. Karaağaç Övündük Mahallesi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki alana kurulan "Azul Otel"in açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, törende, tesisin bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda değer katacağını söyledi. Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da tesisin hayırlı olmasını diledi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesi kesilen tesisi dolaştı.

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