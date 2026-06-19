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        Arsuz ilçesinde konaklama tesisi açıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, konaklama tesisi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Arsuz ilçesinde konaklama tesisi açıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, konaklama tesisi hizmete girdi.

        Karaağaç Övündük Mahallesi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki alana kurulan "Azul Otel"in açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Masatlı, törende, tesisin bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda değer katacağını söyledi.


        Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da tesisin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesi kesilen tesisi dolaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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