Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik düzenlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik yapıldı. Arsuz Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesince düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Stantlarda yöresel ürünler ve el sanatı eserlerin sergilendiği etkinlikte, sihirbaz ve palyaço gösterileri yapıldı. Şenlik, yerel müzisyenlerin verdiği konserlerin ardından sona erdi.

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