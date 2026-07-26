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        Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik düzenlendi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik düzenlendi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik yapıldı.

        Arsuz Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesince düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Stantlarda yöresel ürünler ve el sanatı eserlerin sergilendiği etkinlikte, sihirbaz ve palyaço gösterileri yapıldı.

        Şenlik, yerel müzisyenlerin verdiği konserlerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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