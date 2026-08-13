Atık malzemeler çocukların elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, doğadan ve evlerden topladıkları atık malzemeleri dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğince öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmesi amacıyla okullarda dekoratif ürün yapımı kursları düzenleniyor.

Bu kapsamda Arsuz ilçesinde düzenlenen kurslara farklı okullarda eğitim gören 60 öğrenci katılıyor.

Haftanın her günü 20 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde öğrenciler, doğadan topladıkları veya evlerden getirdikleri atık malzemelerden kendi hayal güçleriyle ürünler tasarlıyor.

Öğrenciler, kurslarda öğrendikleriyle şişe, ip, kumaş parçaları, ağaç yaprağı, nohut ya da fasulye taneleri gibi malzemeleri kullanarak vazo, çerçeve, kapı süsü ve magnet gibi ürünler ortaya çıkarıyor.

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Öğrenciler, kendi çabalarıyla ortaya çıkardıkları dekoratif ürünleri evlerine götürme ya da sevdiklerine hediye etme imkanı buluyor.

- Öğrenciler atıkları artık çöpe atmıyor

El sanatları usta öğreticisi Asya Gümüş, AA muhabirine, TÜGVA İl Temsilciliğinin koordinasyonunda çocuklara geri dönüşümün önemini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin eğitimlere heyecanla geldiğini anlatan Gümüş, "Bu etkinlikler hem çocukların içindeki potansiyeli ortaya çıkarıyor hem de onlar mutlu oluyorlar. Ne yaptıklarını gördükleri zaman özgüvenleri artıyor." dedi.

Gümüş, kurs sayesinde öğrencilerin doğaya ve geri dönüşüm malzemelerine karşı daha bilinçli hale geldiğini belirtti.

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Öğrencilerin artık her malzemeyi çöpe atmadığını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Eskiden öğrencilerimiz plastik ve cam şişeler, yumurta kartonları ile kavanoz kapağı gibi bir sürü atığı çöpe atıyorlardı. Şu an hiçbiri evindeki atıkları çöpe atmıyor, hepsini yaz okulunda kursumuza getiriyor ve onları geri dönüştürüyoruz. Atıklar geri dönüşüme kazandırılınca çocuklar da çok mutlu oluyorlar. Bu sayede doğaya bizim de bir katkımız oluyor."

- Öğrenciler de atıkları ürüne dönüştürmekten mutlu

Öğrencilerden 14 yaşındaki Reyyan Söner de etkinlikler sayesinde geri dönüşüme dair önemli bilgiler edindiklerini belirtti.

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Yaz okulundaki kurs sayesinde deneyim elde etmenin yanı sıra çevre bilinci de kazandıklarını anlatan Söner, "Biz bu atıkları normalde dışarı atmak yerine kendimiz kullandığımız için hem geri dönüşüm sağlamış oluyoruz hem de kendimiz için değerlendirmiş oluyoruz. Kapı süsü, fotoğraflık, süslü ayna ve vazo ürettim, hepsini eve götürdüm ve çok da güzeller." diye konuştu.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Sinem Ulus da atıkları dekoratif ürünlere dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, bu çalışmaları yaparken büyük keyif aldığını ifade etti.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Defne Karadaş ise etkinliklerde aldığı eğitimler sayesinde doğayı ve çevreyi artık daha iyi anladığını söyledi.