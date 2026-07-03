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        Bisiklette Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay'da başladı

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Bisiklette Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay'da başladı

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Hatay'da başladı.

        İskenderun ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinden start alan bisikletçiler, sahil boyunca 5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

        Yarışların ilk gününde, 11, 13 ve 15 yaş erkek ve kadın kategorilerinde sporcular yarıştı.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından verildi.

        Kentte yarın sona erecek yarışlarda, 128 sporcu mücadele ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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