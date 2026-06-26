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        Depremde kaybettiği ablasının sözüyle devam ettiği karatede hedefi altın madalya

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ablası, yeğeni ve eniştesini kaybeden 19 yaşındaki milli karateci Eylül Büyükaşık, afetten bir gün önce katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda kaçırdığı altın madalya hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Depremde kaybettiği ablasının sözüyle devam ettiği karatede hedefi altın madalya

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ablası, yeğeni ve eniştesini kaybeden 19 yaşındaki milli karateci Eylül Büyükaşık, afetten bir gün önce katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda kaçırdığı altın madalya hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karateyle henüz 10 yaşındayken tanışan Eylül, kariyerine bir Türkiye şampiyonluğu, ikişer kez de ikincilik ve üçüncülük sığdırdı.

        Uluslararası arenaya da ilk kez 5 Şubat 2023'te Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlelen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'yla çıkan Eylül, müsabakayı 5'inci olarak tamamladı.

        Şampiyonada altın madalya kazanamadığı için üzgün olan Eylül'ü, o gece telefonla görüştüğü Hatay'daki ablası Didem Günenç teselli etti.


        Eylül, 6 Şubat 2023'te sabaha karşı meydana gelen depremlerde son kez telefonla görüştüğü ve kendisini motive eden ablası Didem'in yanı sıra yeğeni Aylin Liya ve eniştesi Onur Günenç'i kaybetti.

        Afetin ardından kayıpları nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Eylül, ablasına verdiği söz için mücadelesini bırakmayarak yeniden antrenmanlara başladı.


        Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi milli sporcu, yer aldığı her turnuvada depremde kaybettiği ablasını düşünerek tatamide ter döküyor.

        Eylül'ün en büyük hedefi ise depremden bir gün önce katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda kaçırdığı altın madalyayı afette kaybettiği ablası için kazanmak.





        - "Avrupa ve dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum"

        Milli sporcu Eylül Büyükaşık, AA muhabirine, karateye küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle başladığını, en büyük destekçisinin ise depremde kaybettiği ablası olduğunu söyledi.

        Ablasının "senin başaracağını biliyorum" sözünün spordaki en büyük motivasyonu olduğunu anlatan Eylül, şöyle konuştu:

        "Ablam, yeğenim ve eniştemi depremde kaybettim. Onlara bir sözüm var, o yüzden devam ediyorum. Depremden sonra da 5 ay gibi bir ara verdim ondan sonra çalışmalara başlayıp ilk yarışmada 3'üncü oldum, tam ablamın doğum gününde ve madalyamı ona armağan ettim. Avrupa maçına da çıkmadan önce bana 'Senin başaracağını biliyorum, seninle gurur duyuyoruz.' diyordu, bütün gün maçlarımı izlemiş ancak elendim, ertesi gün de deprem oldu zaten. Ablam benim en güzel yerde olmamı isterdi, onun için çabalıyorum. İleride ben de hocalarım gibi milli sporcular yetiştirmek istiyorum, aynı zamanda Avrupa ve dünyada da ülkemi temsil etmek istiyorum."


        Eylül, Avrupa Şampiyonası'nda kaçırdığı altın madalya hedefine ablası için ulaşmak istediğini ve bunun için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Eylül'ün antrenörü Ezgi Karaali ise sporcusunun, büyük bir yetenek olduğunu söyledi.

        Eylül'le ablasını gururlandırmak için çabaladıklarını anlatan Karaali, şunları kaydetti:

        "Didem ile Eylül sayesinde tanışıyoruz. Deprem gecesinde herhalde son mesajlaşması benimle olmuştur çünkü Eylül'e çok güvendiğini, onun arkasında olursam zirvede olacağını belirtip, kardeşi için temennilerde bulundu. Elendiği için çok üzülmüştü ama bu cümlesi hiç aklımdan gitmiyor, 'Sen onun yanında olursan o çok güzel başarılara imza atacak.' dedi ve ben bunun için çok mücadele ediyorum, çok istiyoruz, inşallah ileride de hem onun hayalini gerçekleştiririz hem de Eylül ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hak kazanır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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