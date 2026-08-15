Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymayan fırın mühürlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırın zabıta ekiplerince mühürlendi.
Giriş: 15.08.2026 - 15:16 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırın zabıta ekiplerince mühürlendi.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Yeşil Mahallesi'ndeki bir fırında denetim yapıldı.
Denetimde iş yerinin hijyen koşullarına uymadığını tespit eden ekipler fırını mühürledi.
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