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        Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymayan fırın mühürlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırın zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymayan fırın mühürlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen fırın zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Yeşil Mahallesi'ndeki bir fırında denetim yapıldı.

        Denetimde iş yerinin hijyen koşullarına uymadığını tespit eden ekipler fırını mühürledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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