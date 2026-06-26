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        Erzin Kaymakamı Onur Özaydın için sürpriz veda

        Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı sürpriz veda etikliğiyle uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Erzin Kaymakamı Onur Özaydın için sürpriz veda

        Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı sürpriz veda etikliğiyle uğurlandı.

        Kaymakam Özaydın için Şürküpaşa Ortaokulu'nda veda etkinliği düzenlendi.

        Karnelerini Kaymakam Özaydın'dan alan öğrenciler daha sonra okul koridorunda sıralandı.

        Alkışlar eşliğinde yürüyen Özaydın'a öğrenciler çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

        Öğrencilerin konfeti patlattığı törende duygusal anlar yaşandı.

        Daha sonra Kaymakam Özaydın, öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

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