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        GÜNCELLEME - Hatay'da eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:37 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Hatay'da eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen koca tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde H.Y'nin (34) eşi S.Y'yi (24) elindeki kesici aletle darbettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.

        Şüpheli H.Y. kısa sürede gözaltına alındı.

        S.Y'nin emniyetteki ifadesinde, boşanma davası açtıklarını, bu yüzden eşinin ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu, ardından kendisini darbederek gitmesine izin vermediğini beyan ettiği ancak sonrasında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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