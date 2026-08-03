HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Hatay 2 No'lu Şubesinin Genel Kurulu'nda konuştu:

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Birinci sorunumuz örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılıp, çalışma hayatında daha güçlü bir sendikal yapıyı inşa etmektir." dedi.



Arslan, Antakya Kaymakamlığının konferans salonunda düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Hatay 2 No'lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yaralılara şifa diledi.



HAK-İŞ olarak deprem bölgesine ve üyelere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten Arslan, afet sonrası yaklaşık 250 milyon liralık katkı sunduklarını anlattı.



Arslan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin devam ettiğini, çalışanları ve ailelerini mutlu edecek bir sonuç çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.



Hizmet-İş Sendikası Hatay 2 No'lu Şubesi'nin yeni kurulduğunu ifade eden Arslan, kentte 1 yıl içerisinde ciddi başarıya imza attıklarını vurguladı.



Arslan, çalışma hayatındaki sorunların çözümü için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu sorunlarla ilgili mücadelemiz, eksiksiz devam ediyor ama bu kronikleşmiş sorunlarımızın çözümü konusundaki önerilerimizi, taleplerimizi, bu konudaki ısrarımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Çalışma hayatının bizim açımızdan en önemli sorunlarından birisi, örgütlenmenin önündeki engeller. Maalesef 17 milyonun üzerinde kayıtlı işçimiz var, sigortalı. Bunların sadece 2,5 milyonu sendikalara üye. Üstelik tüm konfederasyonlar, bağımsız sendikalar dahil yüzde 13,78'i sendikalı, yüzde 87'si sendikasız ve bunların ağırlığı da özel sektör."



Sendikal yapının zayıf olmasının, taleplerinin gerçekleşmesini de ciddi şekilde engellediğini dile getiren Arslan, "Birinci sorunumuz örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılıp, çalışma hayatında daha güçlü bir sendikal yapıyı inşa etmektir." diye konuştu.



Arslan, taşeron şirketlerdeki çalışanların sendikalı olması, toplu sözleşme hakkı elde etmesi ve kadro alabilmesi için yaptıkları mücadelenin, belediyeler dahil yaklaşık 2 milyon kişiye sendikalı olma hakkı sağladığını anlattı.



- "Hedefimiz 500 bin ev işçisini örgütlemek"



Ev işçilerine ilişkin yeni bir kampanya yürüttüklerini duyuran Arslan, şunları kaydetti:



"Ülkede yaklaşık 1 milyon 300 binden fazla ev işçisi var. Ev işçilerini örgütlemeye çalışıyoruz. Kayıtlı, sigortalı ve İş Kanunu kapsamında değiller, 'modern bir köle' gibi çalıştırılıyor. Bunların sendikal haklarının verilmesi, İş Kanunu kapsamına girmeleri konusunda da sendikamız bir kampanya başlattı. Hedefimiz 500 bin ev işçisini örgütlemek. Şu ana kadar tek tek otobüs duraklarında, evlerin kapılarında, mahallelerde, muhtarlıklarda, sosyal dayanışma vakıflarında, belediyelerin sosyal hizmet birimlerinde çalışarak 145 bin ev işçisini sendikalı yaptık. İnşallah bu sayıyı 500 bine çıkartacağız. Bir taraftan da bunun kanun düzenlemesini yapmaya çalışıyoruz. Konut kapıcılarından tutun, sendikasız ve gerçekten toplu sözleşmesiz alanlara ağırlık veriyoruz. Bunun için de büyük çaba içerisindeyiz. Onun için HAK-İŞ her istatistikte üye sayısını artırarak büyümeye devam ediyor ama bütün bunlar hala bizim istediğimiz noktada değil."



- Terörsüz Türkiye süreci



HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, terörün ortadan kaldırılması konusundaki bütün çabaları dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.



Terörle mücadelede her zaman rol aldıklarını ifade eden Arslan, "Terörün son bulması için çaba sarf ettik. Uluslararası bir kısım emperyalist güçler Türkiye'deki muhataplarımızı kullanarak ne yazık ki bu terör mücadelesinde önümüzü kestiler. Son süreci, geçen yıldan başlayarak 'terörsüz Türkiye' konusunda Türkiye'nin attığı adımları önemli buluyoruz." diye konuştu.



İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınayan Arslan, Gazze'ye destek verenlere teşekkür etti.



Arslan, genel kurulun hayırlı olmasını diledi, Hatay'a hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

