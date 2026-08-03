Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Hatay 2 No'lu Şubesinin Genel Kurulu'nda konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Hatay 2 No'lu Şubesinin Genel Kurulu'nda konuştu:

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Birinci sorunumuz örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılıp, çalışma hayatında daha güçlü bir sendikal yapıyı inşa etmektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:26 Güncelleme:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Hatay 2 No'lu Şubesinin Genel Kurulu'nda konuştu:

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Birinci sorunumuz örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılıp, çalışma hayatında daha güçlü bir sendikal yapıyı inşa etmektir." dedi.

        Arslan, Antakya Kaymakamlığının konferans salonunda düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Hatay 2 No'lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yaralılara şifa diledi.

        HAK-İŞ olarak deprem bölgesine ve üyelere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten Arslan, afet sonrası yaklaşık 250 milyon liralık katkı sunduklarını anlattı.

        Arslan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin devam ettiğini, çalışanları ve ailelerini mutlu edecek bir sonuç çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

        Hizmet-İş Sendikası Hatay 2 No'lu Şubesi'nin yeni kurulduğunu ifade eden Arslan, kentte 1 yıl içerisinde ciddi başarıya imza attıklarını vurguladı.

        Arslan, çalışma hayatındaki sorunların çözümü için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu sorunlarla ilgili mücadelemiz, eksiksiz devam ediyor ama bu kronikleşmiş sorunlarımızın çözümü konusundaki önerilerimizi, taleplerimizi, bu konudaki ısrarımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Çalışma hayatının bizim açımızdan en önemli sorunlarından birisi, örgütlenmenin önündeki engeller. Maalesef 17 milyonun üzerinde kayıtlı işçimiz var, sigortalı. Bunların sadece 2,5 milyonu sendikalara üye. Üstelik tüm konfederasyonlar, bağımsız sendikalar dahil yüzde 13,78'i sendikalı, yüzde 87'si sendikasız ve bunların ağırlığı da özel sektör."

        Sendikal yapının zayıf olmasının, taleplerinin gerçekleşmesini de ciddi şekilde engellediğini dile getiren Arslan, "Birinci sorunumuz örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılıp, çalışma hayatında daha güçlü bir sendikal yapıyı inşa etmektir." diye konuştu.

        Arslan, taşeron şirketlerdeki çalışanların sendikalı olması, toplu sözleşme hakkı elde etmesi ve kadro alabilmesi için yaptıkları mücadelenin, belediyeler dahil yaklaşık 2 milyon kişiye sendikalı olma hakkı sağladığını anlattı.

        - "Hedefimiz 500 bin ev işçisini örgütlemek"

        Ev işçilerine ilişkin yeni bir kampanya yürüttüklerini duyuran Arslan, şunları kaydetti:

        "Ülkede yaklaşık 1 milyon 300 binden fazla ev işçisi var. Ev işçilerini örgütlemeye çalışıyoruz. Kayıtlı, sigortalı ve İş Kanunu kapsamında değiller, 'modern bir köle' gibi çalıştırılıyor. Bunların sendikal haklarının verilmesi, İş Kanunu kapsamına girmeleri konusunda da sendikamız bir kampanya başlattı. Hedefimiz 500 bin ev işçisini örgütlemek. Şu ana kadar tek tek otobüs duraklarında, evlerin kapılarında, mahallelerde, muhtarlıklarda, sosyal dayanışma vakıflarında, belediyelerin sosyal hizmet birimlerinde çalışarak 145 bin ev işçisini sendikalı yaptık. İnşallah bu sayıyı 500 bine çıkartacağız. Bir taraftan da bunun kanun düzenlemesini yapmaya çalışıyoruz. Konut kapıcılarından tutun, sendikasız ve gerçekten toplu sözleşmesiz alanlara ağırlık veriyoruz. Bunun için de büyük çaba içerisindeyiz. Onun için HAK-İŞ her istatistikte üye sayısını artırarak büyümeye devam ediyor ama bütün bunlar hala bizim istediğimiz noktada değil."

        - Terörsüz Türkiye süreci

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, terörün ortadan kaldırılması konusundaki bütün çabaları dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

        Terörle mücadelede her zaman rol aldıklarını ifade eden Arslan, "Terörün son bulması için çaba sarf ettik. Uluslararası bir kısım emperyalist güçler Türkiye'deki muhataplarımızı kullanarak ne yazık ki bu terör mücadelesinde önümüzü kestiler. Son süreci, geçen yıldan başlayarak 'terörsüz Türkiye' konusunda Türkiye'nin attığı adımları önemli buluyoruz." diye konuştu.

        İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınayan Arslan, Gazze'ye destek verenlere teşekkür etti.

        Arslan, genel kurulun hayırlı olmasını diledi, Hatay'a hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        Hatay'da zincirleme kaza; 1 ölü, 4 yaralı
        Hatay'da zincirleme kaza; 1 ölü, 4 yaralı
        Kuş tutkunu, kümeste 'servet' besliyor
        Kuş tutkunu, kümeste 'servet' besliyor
        Antakya Belediyesi Uzun Çarşı'da temizlik çalışması gerçekleştirdi
        Antakya Belediyesi Uzun Çarşı'da temizlik çalışması gerçekleştirdi
        Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Genç sporcular Payas'ın gururu oldular
        Genç sporcular Payas'ın gururu oldular
        Atla gelin almaya giden damadın planını trafik bozdu
        Atla gelin almaya giden damadın planını trafik bozdu