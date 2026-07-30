Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ağustosta 85 noktada asfaltlama yapacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ağustosta 85 noktada asfaltlama yapacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, gelecek ay 85 noktada asfaltlama çalışması yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Hatay Büyükşehir Belediyesi ağustosta 85 noktada asfaltlama yapacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, gelecek ay 85 noktada asfaltlama çalışması yürütecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından altyapısı tamamlanan bölgelerde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Planlama kapsamında, ağustosta 15 ilçedeki 85 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacağı kaydedildi.

        Öte yandan, kentte 1 Nisan 2024'ten bu yana 2 bin 704 kilometre yolun bakım, onarım ve asfaltlamasının tamamlandığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Arsuz'da silajlık mısır hasadı başladı
        Arsuz'da silajlık mısır hasadı başladı
        Depremin ardından inşa edilen Antakya Yeni Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ne e...
        Depremin ardından inşa edilen Antakya Yeni Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ne e...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2024 Nisan'dan bu yana 2 bin 704 km'lik yol ağ...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2024 Nisan'dan bu yana 2 bin 704 km'lik yol ağ...
        Üzerine konteyner devrilen işçi öldü
        Üzerine konteyner devrilen işçi öldü
        Tarlada çalışırken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı olan Mevlüde haki...
        Tarlada çalışırken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı olan Mevlüde haki...
        Rampayı çıkamayan briket yüklü tırın devrildiği anlar kamerada
        Rampayı çıkamayan briket yüklü tırın devrildiği anlar kamerada