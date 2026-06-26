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        Hatay merkezli "usulsüz emeklilik" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Hatay merkezli 2 ilde sahte belgelerle usulsüz emeklilik işlemleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Hatay merkezli "usulsüz emeklilik" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Hatay merkezli 2 ilde sahte belgelerle usulsüz emeklilik işlemleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte belge düzenleyerek kişilerin usulsüz şekilde emekli olmalarını sağlayan şüphelilere yönelik Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2011 yılından bu yana usulsüz emeklilik işlemlerine aracılık ettikleri, irtibatlı oldukları şirket sahipleriyle hareket ederek bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı gösterdikleri belirlendi.

        Zanlıların, yurt dışında hiç çalışmamış ya da kısa süreli bulunmuş kişiler adına sahte pasaport ve resmi belgeler düzenleyerek kamuyu yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattığı saptandı.

        Bu yöntemle toplam 72 kişinin usulsüz işleminin bulunduğu, bunlardan bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının ise işlemlerinin devam ettiği tespit edildi.

        Ekiplerce Hatay ve Ankara'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, farklı kişilere ait 17 pasaport, 2 kimlik kartı, 3 bin 510 dolar, 21 bin lira, yurt dışı hizmet borçlanmasına ilişkin çok sayıda belge ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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