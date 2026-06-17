Hatay merkezli "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Hatay merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, sağlık raporlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüz sağlık raporları düzenleyerek kamuyu 200 milyon lira zarara uğrattıkları değerlendirilen zanlılara yönelik İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.



Malulen emeklilik, sosyal yardım, bakım aylığı ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımı için gereken sağlık raporlarında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Hatay merkezli 14 ilde operasyon yapıldı.



Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde, başka kişilere ait 11 sağlık raporu, 6 ajanda ve 12 cep telefonu ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ekipler, usulsüz rapor alan veya almaya çalışan 154 kişi hakkında da işlem başlattı.

