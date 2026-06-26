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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 376 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 376 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.


        Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej geçişiyle başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu söyledi.

        Üniversitenin bugün yalnızca öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Eren, bilim üreten, araştıran ve dönüştüren güçlü bir akademik merkez olduklarını kaydetti.

        Prof. Dr. Eren, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin 14 fakülte, 3 enstitü, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve konservatuvarı ile yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim vererek her geçen gün başarı çıtasını daha da yukarıya taşıdığını belirtti.

        Üniversitenin gelecek hedeflerine değinen Eren, şöyle konuştu:

        "Hedeflerimize ulaşma yolunda Yükseköğretim Kurulunun ortaya koyduğu 2030 vizyonu, üniversiteler için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda öğrencilerimizin yapay zeka, büyük veri, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlamak için eğitim programlarımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerimizi bu stratejik çerçeve içerisinde yeniden yapılandırarak üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik rekabet gücünü artırmayı hedefledik."

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri takdim edildi.

        Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

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