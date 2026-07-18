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        Hatay sahillerinden yılın ilk yarısında 11 bin ton atık toplandı

        Hatay sahillerinden yılın ilk 6 ayında 11 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Hatay sahillerinden yılın ilk yarısında 11 bin ton atık toplandı

        Hatay sahillerinden yılın ilk 6 ayında 11 ton atık toplandı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kumsallarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerini kapsayan 158 kilometrelik sahil şeridinde çalışma gerçekleştiriyor.

        Çalışmalarla ekipler, yılın ilk yarısında Hatay sahillerinden 11 bin ton atık topladı.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevlisi biyolog Samim Kayıkçı, AA muhabirine, bu yıl toplanan atık miktarının geçen yıllardan 11 kat fazla olduğunu söyledi.

        Bölgede bu yıl yaşanan selden dolayı atık miktarının da fazla olduğunu anlatan Kayıkçı, "Buraya gelen atıkların bir kısmı uluslararası sulardan geliyor. Akdeniz'deki hakim akıntı çöpleri buraya çıkarıyor. Aynı zamanda uluslararası nehir olan Asi Nehri'ne atılan bir çöp yine buraya çıkıyor, dolayısıyla çok farklı atıklar çıkabiliyor." diye konuştu.

        Personellerden Mert Tekil de sahillerin temizliği için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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