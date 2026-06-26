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        Hatay ve Mersin'de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

        Hatay ve Mersin'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Hatay ve Mersin'de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

        Hatay ve Mersin'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Habib-i Neccar Camisi'nde aşure dağıtıldı.

        Cuma namazı sonrası aşure dağıtımına Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde de cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Bozyazı Belediyesince Denizci Mehmet Cami'sinde düzenlenen aşure dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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