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        Hatay ve Osmaniye'de "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi

        Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Hatay ve Osmaniye'de "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi

        Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" gerçekleştirildi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen program, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisiyle başladı.

        Vali Mustafa Masatlı, konferansta, 15 Temmuz'un milletin kendi iradesine sahip çıktığı gün olduğunu söyledi.

        Ülkenin geleceğine milletin karar verdiğini vurgulayan Masatlı, "Unutmayınız ki bir milletin hafızası ne kadar güçlü olursa geleceği de o kadar sağlam olur. Tarihini unutan toplumlar, karşılaştıkları tehlikeleri zamanında fark edemezler. Bu nedenle 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, şehitlerimize, gazilerimize, milletimize ve geleceğimize karşı taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle darbecilere direniş gösterdiğini hatırlattı.

        Milletin sergilediği birlik ve beraberlik ruhunun bugün ülkeyi çok önemli yerlere getirdiğine dikkati çeken Öntürk, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in moderatörlüğünü yaptığı oturuma geçildi.

        Masatlı daha sonra HMKÜ Hacı Mehmet Alkan Camisi'ndeki Hatm-i Şerif programına katıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve diğer protokol üyeleri, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan sergiyi gezerek çalışmalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

        Daha sonra Serdengeçti ve beraberindekiler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı"na katıldı.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammed Fazıl Himmetoğlu, konferansta, 15 Temmuz'da Türkiye'ye giydirilmek istenen karanlık kefeni halkın pençeleriyle yırtıp attığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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