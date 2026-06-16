Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı belirlenen 5 otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

        Araçlardaki 15 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan sürücülerine çeşitli ihlallerden 601 bin lira idari ceza uygulanan araçlar da trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası

        Benzer Haberler

        Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı, 5 sürücüye 61...
        Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı, 5 sürücüye 61...
        Başkan Yapar, gençlerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu
        Başkan Yapar, gençlerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu
        Düğün sonrası yaşanan otopark kavgasında 3 çocuk babası evlatlarının gözü ö...
        Düğün sonrası yaşanan otopark kavgasında 3 çocuk babası evlatlarının gözü ö...
        Trafikte tek teker yaparak ilerleyen sürücüye 46 bin TL ceza
        Trafikte tek teker yaparak ilerleyen sürücüye 46 bin TL ceza
        Arsuz'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi
        Arsuz'da turunçgil yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi
        Bakmaya bile korkanlar varken o koluna dolanan 1 buçuk metrelik 2 yılanı sa...
        Bakmaya bile korkanlar varken o koluna dolanan 1 buçuk metrelik 2 yılanı sa...