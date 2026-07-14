Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 4 aracı Antakya-İskenderun ve Antakya-Samandağ kara yolunda durdurdu.



Araçlardaki 15 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle 428 bin 246 lira ceza uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.



