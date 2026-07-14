Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 4 aracı Antakya-İskenderun ve Antakya-Samandağ kara yolunda durdurdu.

        Araçlardaki 15 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle 428 bin 246 lira ceza uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        15 Temmuz şehidi Gülşah Güler anısına ailesince yaptırılan eve ziyaret
        15 Temmuz şehidi Gülşah Güler anısına ailesince yaptırılan eve ziyaret
        Hatay ve Osmaniye'de "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi
        Hatay ve Osmaniye'de "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi
        Baykar sakinlerinden Haluk Levent'e sitem: "Devletimiz varken onlar hiçbir...
        Baykar sakinlerinden Haluk Levent'e sitem: "Devletimiz varken onlar hiçbir...
        Mektup bırakıp, kayıplara karışan 16 yaşındaki Hacer 5 gün sonra otogarda İ...
        Mektup bırakıp, kayıplara karışan 16 yaşındaki Hacer 5 gün sonra otogarda İ...
        Tıka basa göçmen doldurulan otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı
        Tıka basa göçmen doldurulan otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı
        Şenköy'de afet konutları tamamlanma aşamasına geldi
        Şenköy'de afet konutları tamamlanma aşamasına geldi