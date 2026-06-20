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        Hatay'da 16 öğrenci polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 16 öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Hatay'da 16 öğrenci polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 16 öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS öncesinde sınav merkezleri çevresinde yoğun güvenlik ve trafik önlemleri aldı.

        Sınav saatinin yaklaşmasıyla kimliğini evde unutan, yanlış okula giden veya trafik nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, durumu uygulama noktalarındaki ve devriyedeki polis ekiplerine bildirdi.

        Motorize ekipler, sınava geç kalma riski bulunan 16 öğrenciye yardımcı olarak onları okullarına ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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