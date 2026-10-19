Hatay'da 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 19.10.2026 - 06:54 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binadaki bir dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, binada mahsur kalan 1'i yatalak hasta 3 kişi sağlık ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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