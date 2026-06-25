Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda düzensiz göçmen taşındığı belirlenen panelvanı durdurdu.

        Araçtaki 20 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle 100 bin lira ceza uygulanırken, araç da trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        5 metrekarelik iş yerinde tamircilik yapıyor
        5 metrekarelik iş yerinde tamircilik yapıyor
        Engelli rampasını açmayarak tekerlekli sandalyeli vatandaşa tepki gösteren...
        Engelli rampasını açmayarak tekerlekli sandalyeli vatandaşa tepki gösteren...
        Motosikleti ittirerek çalan hırsızın 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
        Motosikleti ittirerek çalan hırsızın 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
        Ölü olduğunu yaşadığı kazayla öğrenen adam, yaşadığını Türkiye'ye kanıtlasa...
        Ölü olduğunu yaşadığı kazayla öğrenen adam, yaşadığını Türkiye'ye kanıtlasa...
        İskenderun'da dolandırıcılık ve KADES bilgilendirilmesi yapıldı
        İskenderun'da dolandırıcılık ve KADES bilgilendirilmesi yapıldı
        Hatay'a özgü damak çatlatan 6 lezzet tescillendi
        Hatay'a özgü damak çatlatan 6 lezzet tescillendi