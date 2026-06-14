Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 21 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü

        Hatay'da 21 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptıkları belirlenen 14 yabancı uyruklu ve yurda yasa dışı yollarla giren 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Hatay'da 21 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptıkları belirlenen 14 yabancı uyruklu ve yurda yasa dışı yollarla giren 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaderesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada şüphelendikleri araçları durdurdu.

        Çalışmada 9 Mısır, 4 Uganda, 1 Suriye uyruklunun vize ihlali yaptıkları, 7 Suriyelinin de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da yakalanan firari hükümlünün üst aramasında 500 gram esrar ele geçi...
        Hatay'da yakalanan firari hükümlünün üst aramasında 500 gram esrar ele geçi...
        Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürd...
        Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürd...
        Masaj ve SPA salonlarında kaçak çalıştırılan 31 Taylandlı kadın yakalandı
        Masaj ve SPA salonlarında kaçak çalıştırılan 31 Taylandlı kadın yakalandı
        Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu
        Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu
        İskenderun Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenciler son teknoloji ile üretim y...
        İskenderun Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenciler son teknoloji ile üretim y...
        Sebze halindeki domatesin fiyatı 15 TL'ye düştü
        Sebze halindeki domatesin fiyatı 15 TL'ye düştü