Hatay'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne ve Dörtyol ilçelerinde düzensiz göçmen taşındığı belirlenen otomobil ile minibüsü durdurdu.



Araçlardaki 24 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan sürücülerine çeşitli ihlaller nedeniyle 401 bin lira ceza uygulanan araçlar da trafikten menedildi.

