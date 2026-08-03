Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.S. (61) idaresindeki 66 AEV 802 plakalı tır, Payas-İskenderun Otoyolu'nun Bekbele Mahallesi mevkisinde S.S. (39) yönetimindeki 33 AFF 404 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet, Cumali Sepetçi'nin (49) kullandığı 01 ADK 108 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler Sepetçi ve S.S. ile kamyonetteki yolcular Muhammet S. (23), Nazan T. (29) ve Bilal S. (6) yaralandı.
Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sepetçi, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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