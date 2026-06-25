Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen pikap ve panelvanı Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.



Araçlardaki 4 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle 200 bin lira ceza uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.



