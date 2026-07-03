Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.
İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festivalin açılışında mehter takımı konser verdi.
İlkokul öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam eden etkinliklerde Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.
Günün son etkinliğinde oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan sahne aldı. Aslan'ın seslendirdiği eserlere katılımcılar da eşlik etti.
Festival etkinlikleri 3 gün sürecek.
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