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        Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

        İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festivalin açılışında mehter takımı konser verdi.

        İlkokul öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam eden etkinliklerde Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

        Günün son etkinliğinde oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan sahne aldı. Aslan'ın seslendirdiği eserlere katılımcılar da eşlik etti.

        Festival etkinlikleri 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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