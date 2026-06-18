Hatay'da ahırda 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ahırında 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 18.06.2026 - 14:58 Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ahırında 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.B'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki ahırında narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.
Adresteki incelemede 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
H.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ