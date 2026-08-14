Hatay'da altyapı çalışmasında mozaik ve duvar kalıntıları bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bir bahçede mozaik ve duvar kalıntıları ortaya çıktı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bir bahçede mozaik ve duvar kalıntıları ortaya çıktı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Davutpaşa Mahallesi'nde Yakup İmran'a ait bahçede altyapı çalışmaları için gerçekleştirdikleri kazı sırasında yaklaşık 1,5 metre derinlikte mozaik ve duvar kalıntılarına rastladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Altyapı çalışmaları durdurulurken, koruma altına alınan alanda inceleme başlatıldı.
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