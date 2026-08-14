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        Hatay'da altyapı çalışmasında mozaik ve duvar kalıntıları bulundu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bir bahçede mozaik ve duvar kalıntıları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Hatay'da altyapı çalışmasında mozaik ve duvar kalıntıları bulundu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bir bahçede mozaik ve duvar kalıntıları ortaya çıktı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Davutpaşa Mahallesi'nde Yakup İmran'a ait bahçede altyapı çalışmaları için gerçekleştirdikleri kazı sırasında yaklaşık 1,5 metre derinlikte mozaik ve duvar kalıntılarına rastladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Altyapı çalışmaları durdurulurken, koruma altına alınan alanda inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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