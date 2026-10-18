Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Giriş: 18.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-17 Ekim'de il genelindeki farklı noktalarda, 489 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.
Sorgulamalarda, 2 kişinin yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.
Uygulamada, 74 işletme denetlendi, çeşitli ihlaller nedeniyle 31 işletmeyle ilgili işlem başlatıldı.
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