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        Hatay'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Hatay'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Ekinci Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirlenen M.M.A. (19) ile M.B. (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. pompalı tüfekle M.M.A'ya ateş açtı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli M.B. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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