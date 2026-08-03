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        Hatay'da Çevlik Dalış Köyü hizmete açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Çevlik Dalış Köyü törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Hatay'da Çevlik Dalış Köyü hizmete açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Çevlik Dalış Köyü törenle hizmete girdi.

        Çevlik Mahallesi'nde Valilik mülkiyetindeki alanda inşa edilen tesisin açılışına, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Masatlı, buradaki konuşmasında, Çevlik Dalış Köyü'nün bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Bu tür yatırımların Samandağ'ın tanıtımına ve ekonomik gelişimine destek vereceğini dile getiren Masatlı, tesisin hayırlı olmasını diledi, yatırımcılara ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Tesisin Genel Müdürü Meral Davutoğlu da Çevlik Dalış Köyü'nün yalnızca konaklama hizmeti sunmayacağını, uzman eğitmenler eşliğinde dalış, kano ve çeşitli su sporları aktivitelerinin yapılacağını söyledi.

        Yatırımcılardan Mahmut İğde de Çevlik'in doğal güzelliklerini turizmle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Deniz turizmi ve su sporlarına yönelik hizmet verecek tesiste, 780 metrekarelik yüzme havuzu, çocuk havuzu, otel-konaklama bölümü, kafe ve restoranın bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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