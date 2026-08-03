Hatay'da Çevlik Dalış Köyü hizmete açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Çevlik Dalış Köyü törenle hizmete girdi.



Çevlik Mahallesi'nde Valilik mülkiyetindeki alanda inşa edilen tesisin açılışına, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, davetliler ve vatandaşlar katıldı.



Vali Masatlı, buradaki konuşmasında, Çevlik Dalış Köyü'nün bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.



Bu tür yatırımların Samandağ'ın tanıtımına ve ekonomik gelişimine destek vereceğini dile getiren Masatlı, tesisin hayırlı olmasını diledi, yatırımcılara ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti.



Tesisin Genel Müdürü Meral Davutoğlu da Çevlik Dalış Köyü'nün yalnızca konaklama hizmeti sunmayacağını, uzman eğitmenler eşliğinde dalış, kano ve çeşitli su sporları aktivitelerinin yapılacağını söyledi.



Yatırımcılardan Mahmut İğde de Çevlik'in doğal güzelliklerini turizmle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.



Deniz turizmi ve su sporlarına yönelik hizmet verecek tesiste, 780 metrekarelik yüzme havuzu, çocuk havuzu, otel-konaklama bölümü, kafe ve restoranın bulunduğu belirtildi.

