Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışı yapıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende, tır parkının hem sınır ticaretini hem de lojistik altyapıyı güçlendireceğini, diğer taraftan da Suriye ile ticari ilişkilere önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Hatay'ın tarih boyunca bütün ticaret yollarının ana kavşağı olduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Buradan sadece üretilen ürünler geçmemiş diğer taraftan da burası aynı zamanda hac yolu olmuş. Dolayısıyla bu toprakların hem ticarete hem diyanete hem de sosyal ilişkilere yıllarca ev sahipliği herkes tarafından çok iyi bilinir. Burası bizim kadim coğrafyalarla din kardeşlerimizle ve diğer dünyayla önemli buluşma kapılarımızdan bir tanesi. O bakımdan biz bu tır parkını ve devamında yapılacak olan lojistik köy projesini çok anlamlı buluyoruz."

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Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerle kentin bu zamana kadar dünyanın pek şahit olmadığı bir sınavla yüz yüze geldiğini, afette Suriye'de de insanların hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremlerde kentin ticaretinin sarsıldığını, limanlarının hasar gördüğünü, sanayinin bir süre de olsa tam işleyemediğini vurgulayan Masatlı, afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu zamana kadar dünyanın şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışmasının devlet-millet işbirliğiyle başlatıldığını dile getirdi.

Masatlı, afetin ardından bir yandan konutları, ticarethaneleri, okulları, sağlık tesislerini ve altyapıyı yaparken diğer taraftan kadim medeniyetlerin miraslarını da ihya ettiklerini belirtti.

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Depremlerden sonra çok kısa zamanda limanlar başta olmak üzere tüm üretim tesislerinin gözden geçirildiğini dile getiren Masatlı, Hatay'ın her yanı ve yönüyle küllerinden yeniden doğduğunu ifade etti.

Kentte devam eden projeleri de anlatan Masatlı, "Bizler hem sosyal yaşamıyla hem ticari yaşamıyla hem de üretim anlayışıyla inşallah bölgenin ve dünyanın en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri haline geleceğiz ve bununla ilgili de çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Masatlı, hizmete açtıkları parktan şu ana kadar 80 bine yakın tırın faydalandığını belirtti.

- Diğer konuşmacılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Cilvegözü Tır Parkı'nın hizmete alınmasıyla Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin daha da büyüyeceğine inandıklarını vurguladı.

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Son dönemde yaşanan küresel gelişmelerin, ulaştırma ve lojistiğin dünyada ne kadar stratejik bir alan olduğunu gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Asya-Avrupa koridorunun tam ortasındadır. Tarih boyunca bu coğrafya hep ticaretin merkezi olmuştur. Güvenli, hızlı ve rekabetçi lojistik sektörüyle küresel ticaretin yeni omurgalarından biri haline gelmiştir. Kara gümrük kapılarına yatırımlarımız bu açıdan kritik öneme sahiptir. Küresel ticaretin rotasını ülkemize ve komşumuza yönlendirmek anlamında bu stratejik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en önemli kara gümrük kapılarının en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yenilendiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

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"Ülkemizin kara yoluyla yapılan ihracatın yüzde 85'i modernize ettiğimiz kapılardan geçiyor. Yenileme işlemini yaptığımız gümrük kapılarında geçiş hacmi katlanarak artıyor. Mal taşıyan tırların bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Yani sadece devletimiz değil, özel sektörümüz, üyelerimiz de kazandı. Kamu-özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa Türkiye'nin bir projesi dünya çapında örnek gösterildi. Birleşmiş Milletler 200'den fazla ülkeye, diyor ki 'Eğer gümrük kapılarınızı modernize edecekseniz Türkiye'nin, TOBB'un yaptığı gibi yapın.' Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir madalya."

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Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın araç sürücülerine konfor ve rahatlık sağlayacağını, kapıyı daha işler hale getireceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, taşımacılığın da daha hızlı, güvenli olmasını sağlayarak ticarete yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

- "Cilvegözü, bölge ekonomimizin nefes aldığı hayati bir lojistik damardır"

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın, dış ticaret akışına, sınır hattındaki lojistik düzene, sürücülerin güvenliğine ve bölgesel kalkınmaya hizmet edecek çok kıymetli bir eser olduğunu belirtti.

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Cilvegözü'nün yalnızca Türkiye'nin Suriye'ye ve Orta Doğu'ya açılan en stratejik geçiş noktalarından biri olmadığını ifade eden Parmaksız, şunları kaydetti:

"Cilvegözü, ihracatçımızın, nakliyecimizin, sanayicimizin ve bölge ekonomimizin nefes aldığı hayati bir lojistik damardır. Bu yıl Cilvegözü'nde toplam 231 bin 185 tır giriş çıkışı gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22'lik bir artışa işaret etmektedir. Bu tesis, yalnızca bugünün değil, gelecekteki ticaret hacminin ihtiyaçları düşünülerek planlanmıştır. Tesisimizin sınır kapısına kontrollü araç sevkini güçlendireceğine, yol kenarı beklemelerini ve trafik baskısını azaltacağına, nakliyecilerimizin zaman ve maliyet yönetimine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

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Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ve Suriye Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ala Ömer el-Ali'nin konuşmalarının ardından parkın açılışı dualarla yapıldı.