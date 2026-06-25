Hatay'da çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, fotokapanla kayda alındı.





Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından Leçelik bölgesinde yaban hayatının izlenmesi amacıyla yerleştirilen fotokapanlar, gece saatlerinde doğal yaşam alanında dolaşan bir çizgili sırtlanı görüntüledi.





Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine, çizgili sırtlanın korunması gereken türler arasında yer aldığını ve "kırmızı liste"de bulunduğunu söyledi.



Çizgili sırtlanların saldırgan hayvanlar olmadığını belirten Öğünç, "Çizgili sırtlanlar ekosistemde önemli bir role sahiptir. Canlı hayvanlara saldırmazlar. Genellikle doğada ölmüş hayvanların kalıntılarıyla beslenirler. Bu sayede çevreye yayılabilecek hastalıkların önlenmesine katkı sağlarlar." dedi.



Öğünç, bu türün bölgedeki yayılış haritasını doğru şekilde çıkarabilmek adına, çizgili sırtlan görenlerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

