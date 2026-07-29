Hatay'da engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çalan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin sahile bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesini çalan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin sahile bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesini çalan zanlı tutuklandı.
Bedensel engelli Melih Şimşek, 24 Temmuz'da tekeri arızalanan sandalyesini sahil şeridinde bıraktı.
Ertesi gün yakınlarıyla adrese giden Şimşek, akülü aracın çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Hırsızlığın S.A. tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Ekipler, araştırma sonucu buldukları aracı Şimşek'e ulaştırdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.