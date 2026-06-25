Hatay'da engelli kişiye yardımcı olmayan halk otobüsü şoförü görevinden uzaklaştırıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, engelli kişiye yardımcı olmayan halk otobüsü şoförünün görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün tekerlekli sandalyeli bir kişinin halk otobüsüne alınmadığı ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.



Plakası ve sürücüsü tespit edilen otobüsün sahibine, engelli rampasını açılmaması, vatandaşa kaba davranılması ve güzergah ihlali yapılması gerekçesiyle ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, hakkında işlem başlatılan otobüs şoförünün de görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, engelli vatandaştan özür dileyerek, "Biz bu halkın hizmetçisiyiz, vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür dilerim. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok." ifadesini kullandı.



